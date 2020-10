Voor miljarden euro’s aan schade gevreesd door onweer in Noord-Italië TTR

06 oktober 2020

16u12

Bron: Belga 0 Het hevige onweer van het afgelopen weekend in het noordwesten van Italië heeft vermoedelijk voor miljarden euro's aan schade aangericht. Alleen al in de bijzonder hard getroffen regio Piëmont wordt de schade op 1 miljard euro geraamd, zo maakte de president van Piëmont, Alberto Cirio, bekend.

Zware regenval en stormen sloegen het afgelopen weekend hard toe in het noordwesten van Italië en het zuiden van Frankrijk. Straten stroomden over, bruggen stortten in en meerdere mensen kwamen om. In Italië werden naast Piëmont ook met name de regio's Valle d'Aosta en Ligurië hard geraakt.

De opruimwerkzaamheden gaan intussen verder. Aan de kust van Ligurië, waar de voorbije dagen meerdere lichamen aanspoelden, werd volgens het persbureau Ansa een achtste lichaam op het strand ontdekt.