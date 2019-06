Voor Macron is 31 oktober "de allerlaatste kans" voor de Britten jv

03 juni 2019

18u56

Bron: afp 0 Voor de Franse president Emmanuel Macron is 31 oktober voor de Britten "de allerlaatste kans" om uit de Europese Unie te stappen. Dat zei hij bij aanvang van een vergadering vandaag in het Elysée.

De brexit zou normaal gezien op 29 maart plaatsgevonden hebben, maar nadat de Britse premier Theresa May haar brexitakkoord met de EU maar niet door het Britse Lagerhuis kreeg, vroeg ze tot twee keer toe uitstel. Op een Europese top in april kreeg ze van de Europese leiders uitstel tot 31 oktober, al was dat niet bij iedereen van harte. De Franse president Macron lag toen al dwars. Hij weigerde aanvankelijk elke verlenging tot voorbij 30 juni.

De datum van 31 oktober is wel de "allerlaatste kans" voor Macron, zei hij vandaag. "Ik wil niet dat de nieuwe Europese Commissie zich hiermee moet bezighouden." Een heropening van het echtscheidingsakkoord is uit den boze, herhaalde hij nog eens.

De Britten kunnen er wel nog voor kiezen in de EU te blijven, zei hij nog. "Tot op de laatste minuut is de enige die de brexit nog kan stoppen de Britse regering.”