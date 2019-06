Voor kindermisbruik veroordeelde kardinaal Pell vecht straf aan: “Misbruik was fysiek onmogelijk" Lex de Bruijn

05 juni 2019

18u08

Bron: AD.nl 0 De Australische kardinaal George Pell (77) vecht zijn veroordeling tot zes jaar gevangenisstraf wegens kindermisbruik aan. Vandaag stelden zijn advocaten in een rechtbank in Melbourne dat het “fysiek onmogelijk” was om het seksueel misbruik te plegen. Met zijn “sterke en geloofwaardige” alibi hoopt Pell zijn volledige gevangenisstraf te ontlopen.

De voormalige hoge functionaris van het Vaticaan werd eerder door de rechtbank op vijf aanklachten schuldig bevonden voor het misbruik van twee 13-jarige misdienaren eind jaren 90. Zij zouden miswijn hebben gedronken, waarna Pell de kans greep om hen seksueel te misbruiken. De voormalig kardinaal ontkende altijd, maar werd veroordeeld op basis van verklaringen van één slachtoffer. Via hoger beroep probeert hij nu nogmaals zijn onschuld te bewijzen.



Volgens zijn advocaten heeft Pell een “sterk en geloofwaardig” alibi. Bret Walker, een van de raadsmannen stelde dat het onredelijk is dat de veroordeling gebaseerd is op een enkele getuige en dat de rechter in de eerdere rechtszaak ten onrechte bewijslast van de verdediging had afgekeurd.

Gewaad

De verdediging vindt het ook merkwaardig dat er tijdens het minutenlange misbruik niemand ooggetuige was of voor verhindering zou hebben gezorgd, omdat het in de kerk, waar de wandaden plaatsvonden, op dat moment veel mensen aanwezig waren. Daarnaast zou het door het enorme gewaad dat Pell droeg, onmogelijk zijn geweest een deel van het omschreven misbruik, het tonen van zijn penis, te plegen.



Op de dag dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden was Bell bovendien niet eens op de locatie waar het gebeurde, zegt advocaat Walker. En daarmee is het volgens de advocaat onmogelijk dat de voormalig kardinaal zich toen schuldig heeft gemaakt aan het vermeende misbruik: “De wetten van de natuurkunde vertellen ons dat het letterlijk fysiek onmogelijk was om de overtreding te hebben begaan.”



Of de aanvechting van Pell succesvol is wordt naar verwachting binnen enkele weken duidelijk.