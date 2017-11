Voor het eerst vrouwelijke premier op Aruba TK

Bron: Belga 0 Twitter Evelyn Wever-Croes Voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse eiland Aruba, onafhankelijk sinds 1986, wordt een vrouw premier. De nieuwe regering werd gisteren aangesteld na vijf weken van onderhandelen.

Evelyn Wever-Croes, een voormalige advocate, was voorzitter van de partij MEP (Mouvement électoral du peuple). Haar partij vormde een coalitie met RED en de jonge partij POR. Het is de eerste coalitieregering in 16 jaar op het eiland.

Aruba, een klein Caraïbisch eiland voor de kust van Venezuela, is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden sinds de afscheiding van de Nederlandse Antillen in 1986. Het wordt beschouwd als een fiscaal paradijs.

De grootste uitdaging voor de nieuwe regering wordt het begrotingstekort. Aruba, dat ruim 100.000 inwoners telt, kampt met een schuldenberg van meer dan 2 miljard euro. Wever-Croes heeft al laten verstaan dat ze met Nederland wil onderhandelen over de financiële akkoorden tussen beide landen.

