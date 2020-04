Voor het eerst sinds start corona-epidemie geen nieuw overlijden in China, Wuhan herneemt normale leven na lockdown van bijna drie maanden AW ADN

07 april 2020

07u29

Bron: Belga, ANP 2 Voor de eerste keer sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China, maakte dat virus de jongste 24 uur geen doden in het land. Dat melden de Chinese gezondheidsautoriteiten dinsdag. De Chinese stad Wuhan, waar de coronapandemie is gestart, gaat intussen deze week de laatste beperkingen op het openbaar leven opheffen, na een strenge lockdown van meer dan tweeënhalve maand.

China houdt al sinds januari statistieken bij over het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus. Sinds maart daalt het aantal besmettingen in het land, maar China wordt wel geconfronteerd met een tweede golf van ‘importgevallen’: mensen die in het buitenland besmet raakten en in China positief testen en daar eventueel overlijden.

Voor het eerst geen dodelijke slachtoffers

Sinds januari is echter nu voor het eerst niemand overleden aan de gevolgen van het virus, heeft de Nationale Gezondheidscommissie bekendgemaakt. Wel zijn er de afgelopen 24 uur 32 nieuwe gevallen van besmetting met het longvirus geregistreerd in het land. Alle geïnfecteerden raakten volgens de autoriteiten in het buitenland besmet.



Nog eens dertig Chinezen zijn drager van het virus, maar vertonen geen ziekteverschijnselen. Daarmee komt het totaal van dit soort gevallen uit op 1.033. Vorige week begon het land met het bekendmaken van deze besmettingen. Een aantal daarvan is vastgesteld in Wuhan, waar vorig jaar het virus voor het eerst werd ontdekt.

Einde aan strenge lockdown

Woensdag om middernacht (vanavond om 18 uur Belgische tijd) zal het verkeer in Wuhan normaliseren. De vluchten zullen hernemen en auto's zullen opnieuw de stad kunnen verlaten. Mensen die gezond zijn en geen recent contact hadden met besmette patiënten, kunnen ook opnieuw de trein nemen.

Dat het normale leven in de stad met 11 miljoen inwoners herneemt, is in China een belangrijk signaal dat het ergste van de crisis achter de rug is.

Van de meer dan 80.000 officieel geregistreerde gevallen van het coronavirus in China, kwamen 50.000 alleen al uit Wuhan. Meer dan 2.500 van de 3.300 sterfgevallen door het virus in China zijn eveneens in de stad opgetekend. Volgens waarnemers zijn de officiële cijfers een onderschatting.

Lees ook: Aziatische bevolking wil af van dierenmarkten

Meer over China

gezondheid

Wuhan