Voor het eerst sinds juni geen nieuwe gevallen in Peking

07 juli 2020

Bron: BELGA

In de Chinese hoofdstad Peking werden de voorbije 24 uur geen nieuwe gevallen van COVID-19 geregistreerd. Dat hebben de autoriteiten dinsdag laten weten. Het is de eerste keer sinds de heropflakkering van het coronavirus in juni dat er geen nieuwe besmettingen bijkwamen.