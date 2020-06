Voor het eerst sinds begin mei meer dan 50 nieuwe besmettingen in Tokio jv

24 juni 2020

08u56

Bron: DPA 2 In de Japanse hoofdstad Tokio zijn voor het eerst in weken weer meer dan 50 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld op een dag tijd. Volgens televisiezender NHK testten 55 mensen positief op het virus, het hoogste aantal sinds 5 mei.

De gouverneur van Tokio, een stad met 14 miljoen inwoners, had onlangs de noodtoestand opgeheven. Toch stijgt het aantal nieuwe besmettingen al enkele dagen tot meer dan 40, wat doet vrezen voor een tweede golf van besmettingen.

Normaal gezien hadden deze zomer in Japan de Olympische Spelen plaatsgevonden, maar die werden naar 2021 verschoven door het virus.

Vorige maand werd in heel het land de noodtoestand al opgeheven omdat de crisis zo goed onder controle leek. Daarbij werden de Japanners opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Uitgaansverboden zoals er waren in verschillende Europese landen zijn in Japan wettelijk niet mogelijk.