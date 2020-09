Voor het eerst sinds begin juni meer dan 2.000 nieuwe besmettingen in Nederland KVE

21 september 2020

16u33

Bron: Belga 1 In Nederland zijn op 24 uur tijd 2.217 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee waren er voor het eerst meer dan 2.000 gemelde nieuwe positieve tests, zo blijkt uit de data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal sinds begin juni, toen het aantal tests sterk werd opgevoerd.

De regio Rotterdam-Rijnmond telde 342 nieuwe gevallen. In Amsterdam-Amstelland waren er 306 nieuwe infecties en in Haaglanden werden 203 nieuwe besmettingen geregistreerd.

De afgelopen zeven dagen zijn in Nederland 12.630 nieuwe infectiegevallen gemeld. Bij ruim 95.000 mensen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Het aantal bevestigde gevallen komt vermoedelijk later deze week boven de 100.000 uit. In totaal liggen nu 410 coronapatiënten in ziekenhuizen, tegen 353 zondag. De stijging met 57 is de grootste stijging in een dag sinds half maart. Voor het eerst sinds juni zijn er ook meer dan 400 coronapatiënten in ziekenhuizen. Het aantal patiënten op de intensive care steeg van 77 naar 85.

Precies een week geleden, op 14 september, behandelden ziekenhuizen 209 mensen wegens coronabesmetting: 166 coronapatiënten op een verpleegafdeling en 43 op een intensive care. Op een dag tijd kwamen er twee sterfgevallen bij. In Nederland hebben meer dan 6.200 mensen Covid-19 niet overleefd.

