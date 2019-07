Voor het eerst sinds aanslag in 2016 opnieuw vuurwerk in Nice voor Franse feestdag ADN

12 juli 2019

19u00

De Franse stad Nice organiseert morgenavond 13 juli opnieuw vuurwerk ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag op 14 juli, voor het eerst sinds de dodelijke aanslag van 14 juli 2016. Dat heeft het stadsbestuur aangekondigd.

Op vraag van organisaties die de families van de slachtoffers vertegenwoordigen, zal het vuurwerk op 13 juli en niet op 14 juli plaatsvinden.

86 lichtbundels

Het vuurwerk zal de lucht ingaan vanop een vaartuig voor de quai des Etats-Unis, in het verlengde van de beroemde promenade des Anglais. Het thema zal de "wedergeboorte" en "terugkeer naar het leven" zijn, aldus de stad. Het vuurwerk wordt vergezeld door hoopvolle muziek.



Op 14 juli, de Franse nationale feestdag zelf, zal een eerbetoon plaatsvinden voor de slachtoffers. 's Ochtends is er een culturele ceremonie. In de avond concerteert het filharmonisch orkest van Nice en daarna, precies op 22.34 uur, het exacte moment van de aanslag, zullen aan zee 86 lichtbundels de lucht in schijnen.

Mohamed Lahouaiej Bouhlel reed met een vrachtwagen in op de menigte op de drukke promenade des Anglais, na het vuurwerk op 14 juli 2016. Bij de door terreurorganisatie IS opgeëiste aanslag vielen 86 doden.