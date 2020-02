Voor het eerst sinds 2008 sneeuw in Bagdad YV

11 februari 2020

11u18

Bron: AP 6 De inwoners van de Irakese hoofdstad Bagdad werden dinsdagochtend verrast met een sneeuwtapijt. De Irakezen hebben geen sneeuw meer gezien in Bagdad de afgelopen 12 jaar.

Het was de eerste keer in hun leven dat de kinderen in Bagdad konden spelen in de sneeuw. Al moesten ze zich haasten, want ondertussen is de sneeuw alweer verdwenen.

Elk jaar valt er wel sneeuw in de bergen in Irak, maar dat het in de hoofdstad sneeuwt is uitzonderlijk. De laatste sneeuw in Bagdad viel in 2008. Komende nacht zal het opnieuw vriezen in de hoofdstad, maar er wordt geen sneeuw meer verwacht.