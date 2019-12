Voor het eerst sinds 1803 geen kerstviering in de Notre-Dame IB

22 december 2019

00u41

Bron: AFP, The Guardian 0 Voor het eerst sinds 1803 zal er in de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame geen kerstviering worden gehouden. Dat bevestigen de Franse autoriteiten. De reparatie en heropbouw van de kathedraal zijn, acht maanden nadat een brand grote delen van het eeuwenoude gebouw verwoestte, nog niet voltooid.

Volgens de persdienst van de kathedraal zal rector Patrick Chauvet de traditionele middernachtmis op kerstavond dit jaar houden in de kerk van Saint-Germain l’Auxerrois in de buurt van de Notre-Dame.

Op de avond van 15 april 2019 ontstond er een grote uitslaande brand in de Parijse kathedraal. Het zou bijna zes uur duren voordat de brand onder controle was, waarna grote delen van de kathedraal verwoest waren en terug opgebouwd dienen te worden. Onder meer de gotische torenspits, het dak en vele kostbare artefacten gingen bij de brand verloren.

lees verder onder de foto:

De Notre-Dame is de afgelopen twee eeuwen sinds 1803 steeds opengebleven tijdens de kerstdagen, ook tijdens verschillende tumultueuze periodes in de Franse geschiedenis, inclusief de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

De Franse president Emmanuel Macron heeft een vijfjarenplan opgesteld om de 800 jaar oude kathedraal te repareren. Het ministerie van Cultuur liet in oktober weten dat bijna 1 miljard euro is toegezegd voor de wederopbouw.

Meer over Notre-Dame