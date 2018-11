Voor het eerst olie gewonnen uit olieveld in Noordzee AW

23 november 2018

13u50

Bron: Belga 0 Het Britse olie- en gasconcern BP pompte de eerste olie op uit het grote olieveld Clair Ridge in het noordelijke deel van de Noordzee. Clair Ridge bevat naar schatting 640 miljoen vaten aan winbare olie.

Het olieveld ligt 75 kilometer ten westen van de Shetland-eilanden. Het wingebied maakt deel uit van het grotere Clair-olieveld dat in de jaren ‘70 werd ontdekt. Dat olieveld is het grootste van Europa met naar schatting 7 miljard vaten olie en gas.



Het Britse BP bezit een belang van 45 procent in Clair Ridge. Shell en Chevron bezitten ook belangen. De afgelopen jaren zijn miljarden gestoken in de ontwikkeling van het project.