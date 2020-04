Voor het eerst minder coronapatiënten op intensieve zorgen in Nederland, 147 nieuwe coronadoden AVH ADN

08 april 2020

14u38

Bron: Belga 0 Voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland is het aantal coronapatiënten op de afdeling intensieve zorgen gedaald. In totaal liggen nu 1.408 mensen op een intensivecareafdeling in Nederland. Dinsdag waren dat er 1.424.

Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag bekend. De daling komt volgens het LCPS doordat de afgelopen tijd minder mensen in ziekenhuizen zijn opgenomen. In Nederland zelf liggen nu 1.356 mensen op de intensive care. Dat zijn er 22 minder dan dinsdag. Het aantal Nederlanders dat op een intensivecareafdeling in Duitsland ligt, is gestegen van 46 naar 52.

Maar lichte daling

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, noemt de cijfers gunstig. “De werkdruk op de IC’s blijft onveranderd hoog”, voegt hij er wel aan toe. Kuipers benadrukt dat de daling ook nog maar licht is. “Het is daarom veel te vroeg om maatregelen vandaag of morgen al te versoepelen.” Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft verder woensdag 308 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen. Dinsdag waren dat er 292. In totaal liggen er in Nederland nu 7.735 mensen in het ziekenhuis.

147 nieuwe doden

Er zijn opnieuw 147 doden door Covid-19 gerapporteerd, aldus het RIVM nog. Daarmee heeft het virus al aan 2.248 mensen het leven gekost in Nederland. Gisteren werden er nog 234 nieuwe overlijdens gemeld.

Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers ligt overigens wellicht hoger. Wanneer iemand overlijdt aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven, waarschuwt het RIVM. De cijfers liggen dus achter op de werkelijkheid. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken sowieso in de statistieken.

Ook twintigers en dertigers

De meeste coronadoden zijn 70-plussers, maar onder de overledenen zijn ook een twintiger, twee dertigers en acht veertigers. Iets meer dan de helft van het aantal bevestigde patiënten is vrouw, maar het zijn vooral mannen die in ziekenhuizen worden opgenomen en aan het virus overlijden.

Er zijn tot slot 969 positieve testen in Nederland bijgekomen om op een totaal van 20.549 te komen.

