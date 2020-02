Voor het eerst meer gevallen van besmetting buiten China dan in China zelf, EU roept op tot Europese coördinatie TT

26 februari 2020

14u13

Bron: ANP, Belga, Reuters 3 Het aantal besmettingen op dagbasis is voor het eerst groter buiten China dan in het land waar de nieuwe coronabesmetting ontstaan is. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgesteld. De Europese Commissie vraagt de EU-lidstaten ondertussen om een gecoördineerde aanpak, in het licht van de uitbraak op het continet.

Met 411 nieuwe gevallen in China en 427 elders in de wereld gisteren, is het aantal gevallen buiten China voor het eerst hoger dan binnen China, zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus op een bijeenkomst van de WHO in Genève. Het ging in China om de laagste toename sinds lang.



Volgens de recentste cijfers telt China nu 78.190 gevallen van besmetting met 2.178 overlijdens. Gisteren kwamen er maar tien gevallen bij in China buiten de provincie Hubei, waar het virus in december voor het eerst is opgedoken.

"Geen paniek”

De WHO noemde de toename van besmettingen in Italië, Iran en Zuid-Korea, de drie landen die buiten China de grootste uitbraak kennen, wel "zeer zorgelijk”. Wereldwijd zijn er nu 80.988 besmettingen geteld in 33 landen; 96,5 procent van de gevallen zijn in China.



Tegelijkertijd is er volgens de WHO geen aanleiding tot paniek, aldus de Europese chef Hans Kluge. Het virus kan nog steeds worden ingedamd en groeit momenteel niet uit tot een pandemie. Volgens Tedros moet worden opgepast met het gebruik van het woord ‘pandemie’, een wereldwijde epidemie. Het risico bestaat dat angst voor corona onnodig en ten onrechte wordt aangewakkerd. “De toename van het aantal gevallen buiten China heeft sommige media en politici ertoe gebracht om over een pandemie te spreken, maar wij zullen dat niet doen zonder diepgaand onderzoek”, aldus de baas van de WHO. “Het woord pandemie gebruiken op een onvoorzichtige manier brengt geen voordeel met zich mee, maar riskeert de angst en de overbodige en ongerechtvaardigde stigmatisering te vergroten.”

Lees ook: Al uw vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)

“EU-landen moeten pandemieplannen bijwerken”

De Europese commissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides heeft alle lidstaten van de Europese Unie opgeroepen hun pandemieplannen bij te werken in het licht van het nieuwe coronavirus. “De Europese Unie is nog in de indammingsfase, het is belangrijk dat te benadrukken”, zei ze in Rome tegenover de pers. Het gaat om de bescherming tegen een grote uitbreiding. Maar de toestand bij de nieuwe longziekte kan snel veranderen. Dat is ook bij de jongste uitbraak in Italië te zien.

De Europese Unie zet alles in het werk om haar burgers tegen het coronavirus te beschermen, verzekerde Kyriakides. “Het is een zorgwekkende situatie, maar we moeten niet toegeven aan paniek. We moeten ook waakzaam zijn als het gaat om verkeerde informatie en desinformatie, evenals xenofobe verklaringen die burgers misleiden en het werk van de overheid in twijfel trekken.”

De Italiaanse minister van Gezondheid Roberto Speranza zei dat het om een internationale gezondheidscrisis ging, niet zozeer om een nationale. “Alle lidstaten moeten ons op de hoogte stellen van hun voorbereidingsplannen”, zo benadrukte Kyriakides ook de nood aan samenwerking. “Verschillende benaderingen in de EU moeten worden vermeden.” De EU is in elk geval klaar om de reacties te coördineren.

Beiden waren in Rome voor overleg met de directrice van het Europese centrum voor preventie en controle van ziekten (ECDC), Andrea Ammon, en de Europadirecteur van de WHO, Hans Kluge.