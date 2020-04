Voor het eerst meer dan duizend nieuwe coronagevallen in Rusland in 24 uur tijd

JG

07 april 2020

10u33

Bron: Belga

1

In Rusland is het aantal besmettingen met het coronavirus voor de eerste keer toegenomen met meer dan duizend gevallen in 24 uur tijd. Volgens officiële cijfers telt Rusland in totaal 7.497 bevestigde gevallen in 81 regio's. Dat meldt het coronacrisiscentrum van de Russische Federatie dinsdag.