Voor het eerst internet in heel Cuba Rob van herck

15 augustus 2018

13u42

Bron: VTM 1 Cuba heeft gratis internet verschaft aan vijf miljoen smartphonegebruikers over het hele land, en dat is voor het eerst in haar geschiedenis. Ditmaal ging het nog om een test, binnenkort wil dat provider, gerund door de staat, aan iedereen internet aanbieden.

In heel het land zijn er honderden hotspots voor wifi, maar die geraken meestal niet tot in de huizen. De Cubanen zelf spreken over een overwinning van het volk.