Voor het eerst in zes jaar christelijke misviering in het Syrische Deir ez-Zor LVA

04 februari 2018

03u02

Bron: Belga 0 In de vernielde Sint-Mariakerk in de oostelijke Syrische stad Deir ez-Zor is gisteren voor het eerst in meer dan 6 jaar een christelijke mis gehouden. Een twintigtal gelovigen met kaarsen nam deel aan de viering die werd geleid door Ignatius Aphrem II Karim, de patriarch van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië, en ook werd bijgewoond door islamitische geestelijken.

De viering werd gehouden terwijl de Sint-Mariakerk nog in een erg gehavende toestand verkeert. De glasramen zijn kapot, het plafond is doorzeefd met kogelinslagen en de vloer is bezaaid met puin, kabels en overblijfselen van raketten.

Deir ez-Zor was het theater van hevige gevechten sinds de rebellen de stad veroverden in 2012. De situatie verslechterde toen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2014 controle kreeg over de regio. Het Syrische regeringsleger kreeg de stad pas in november 2017 weer in handen.

Vóór de Syrische revolutie in 2011 werd het aantal christenen in Deir ez-Zor op 3.000 geschat.