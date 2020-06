Voor het eerst in maand weer coronadode in Australië, deelstaat Victoria vraagt leger om hulp na nieuwe besmettingen LH

24 juni 2020

10u02

Bron: AP, Belga 0 De Australische staat Victoria heeft het leger gevraagd om hulp te bieden bij het bestrijden van de recente piek van coronabesmettingen. Woensdag waren er 20 nieuwe besmettingen en één overlijden door het coronavirus, het eerste overlijden in Australië sinds mei, melden de gezondheidsautoriteiten.

De overheid van Victoria heeft aan de Australian Defence Force en aan de naburige staten New South Wales, South Australia, Tasmanië en Queensland gevraagd om te helpen met testen en logistiek. “Door deze ondersteuning zullen we nog meer testen kunnen uitvoeren en snel resultaten kunnen krijgen, en meer inspanningen kunnen doen om de inwoners van Victoria eraan te herinneren dat ze moeten thuisblijven en zich moeten laten testen als ze ziek zijn”, aldus een woordvoerder van de overheid.

Verschillende wijken in Melbourne werden geïdentificeerd als hotspots en de overheid probeert om zes wijken te isoleren door mensen te vragen hun wijk niet te verlaten. Ook gaan de autoriteiten deur aan deur in buurten met veel migranten die thuis geen Engels spreken. Informatie is beschikbaar is 55 talen.

In Victoria werden de coronamaatregelen net als in de rest van Australië onlangs versoepeld, maar nadat recentelijk nieuwe infecties opdoken, zijn er weer beperkingen ingesteld. Zo mogen gezinnen voorlopig maximaal vijf personen op bezoek hebben en mogen er buiten niet meer dan tien mensen bijeenkomen.

Woensdag meldden de autoriteiten twintig nieuwe infecties te hebben geregistreerd in Victoria. De regering vermoedt dat de huidige toename van het aantal infecties is veroorzaakt door familiebijeenkomsten. Volgens de federale minister van Volksgezondheid Greg Hunt zitten de Black Lives Matter-protesten, die in alle grote steden in het land werden georganiseerd, achter de nieuwe besmettingen.

De staat, waar ook miljoenenstad Melbourne in ligt, is met bijna 1.900 bekende besmettingen goed voor ongeveer een kwart van alle vastgestelde Australische virusgevallen.

Run op supermarkten

De stijging van het aantal coronagevallen zorgde voor een run op artikelen als wc-papier, desinfecterende handgel, bloem, suiker en rijst in supermarkten in Victoria. Supermarktketen Woolworths kondigde aan dat klanten vanaf nu een beperkt aantal van deze artikelen kunnen kopen, om ervoor te zorgen dat er geen tekort ontstaat.

Het totale dodental als gevolg van covid-19 staat in Australië nu op 103. Er zijn 7.520 coronabesmettingen vastgesteld.

