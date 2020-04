Voor het eerst in maand geen nieuwe coronagevallen in Taiwan JG

14 april 2020

11u09

Bron: Belga 0 Taiwan had dinsdag voor het eerst in ruim een maand geen nieuwe coronagevallen te melden. De maatregelen die het land nam al snel na de uitbraak van het virus in het Chinese Wuhan lijken daarmee te werken.

Het land begon bijvoorbeeld direct na de uitbraak in Wuhan met het meten van de temperatuur van reizigers uit die stad. Dat begon op 31 december. Taiwan heeft tot nu toe 393 coronabesmettingen gemeld. Daarvan waren het in 338 gevallen mensen die de ziekte in het buitenland hadden opgelopen. Zes mensen bezweken aan de besmetting.

"Natuurlijk, we hopen dat het voorbij is", verklaarde minister van Volksgezondheid Chen Shih-chung. "Maar we moeten alert blijven. Natuurlijk zijn we blij dat er vandaag geen nieuwe gevallen zijn".