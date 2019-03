Voor het eerst in jaren: raketten afgevuurd richting Tel Aviv ADN KV

14 maart 2019

22u27

Bron: ANP, Belga 4 Het Israëlische leger zegt dat vanuit de Gazastrook twee raketten zijn afgevuurd richting Tel Aviv. In het gebied waren explosies te horen, in heel Tel Aviv klonken alarmsirenes. Niemand raakte gewond en er werd geen schade aangericht.

Israëlische media berichten dat het de eerste keer is sinds 2014 dat Tel Aviv onder vuur is genomen met raketten. Burgemeester Ron Huldai vertelde een televisiezender dat een van de projectielen buiten de stad is neergekomen. De andere raket belandde naar verluidt in zee. De strijdkrachten hebben gemeld dat er geen projectielen zijn neergehaald met afweersysteem Iron Dome.

In het gebied gingen sirenes af, de burgemeester gaf de opdracht voor het openstellen van de openbare schuilplaatsen. Het leger zegt nog niet te weten welke groep achter de beschieting zit, maar houdt Hamas verantwoordelijk. Hamas is de dominante organisatie in de Gazastrook. Naast Hamas, ontkent ook Islamitische Jihad verantwoordelijk te zijn.



Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is het voorbije jaar weer opgelaaid. Palestijnse organisaties hebben de laatste maanden vanuit de Gazastrook al verschillende raketten op Israël afgevuurd. Meestal werden daarbij plaatsen in het zuiden van Israël bestookt. De Israëlische luchtmacht reageert doorgaans met het bombarderen van Palestijnse doelwitten.

Footage of the Red Alert air raid sirens sounding in Tel Aviv#Israel #Gaza pic.twitter.com/PQCdTl7TMu CNW(@ ConflictsW) link