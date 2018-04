Voor het eerst in geschiedenis meer moorden in Londen dan New York lva

01 april 2018

23u39

Bron: BBC, The Sunday Times 1 In februari werden er in de Britse hoofdstad Londen 15 mensen vermoord. In maart waren dat er 22. Voor het eerst in de geschiedenis zijn dat er meer dan in de Amerikaanse metropool New York, die ongeveer evenveel inwoners telt. De meeste doden zijn slachtoffers van steekpartijen.

De politie van New York onderzocht in februari 14 moorden en in maart 21, telkens één dodelijk slachtoffer minder dan in Londen.

Het aantal moorden in New York gaat in dalende lijn, in tegenstelling tot in Londen, waar de cijfers sinds 2014 met veertig procent omhoog gingen.

De meeste slachtoffers zijn mannen onder de 30 en een mes is het meest voorkomende moordwapen.

Sean Yates van Scotland Yard, het hoofdbureau van de politie in Londen, zegt dat escalerende ruzies op sociale media bijdragen aan het hoge aantal moorden.

