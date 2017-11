Voor het eerst in drie weken krijgt Sanaa opnieuw hulpgoederen, waaronder 1,9 miljoen poliovaccins sam

In de Jemenitische hoofdstad Sanaa zijn vliegtuigen met humanitaire hulpgoederen geland. Het is de eerste keer dat in het land hulpgoederen zijn aangekomen sinds het begin van de blokkade door de Arabische coalitie drie weken geleden.

Blokkade

Begin november startte de Arabische coalitie een blokkade van de zee- en luchthavens in Jemen, nadat de Houthi-rebellen, die vooral in het noorden van Jemen grote delen in handen hebben, een raket hadden afgevuurd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Na oproepen van de internationale gemeenschap en ngo's werden die blokkades gedeeltelijk opgeheven, en woensdag kondigde de coalitie aan dat de haven van Hodeida en de luchthaven van Sanaa opnieuw opengaan voor humanitaire hulp.

AFP

Vaccins

Unicef liet weten dat vandaag 1,9 miljoen poliovaccins zijn aangekomen in de Jemenitische hoofdstad, die door de Houthi-rebellen wordt gecontroleerd. In Sanaa zijn ook drie andere vliegtuigen met hulpverleners geland die gecharterd zijn door het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Het Wereldvoedselprogramma laat nog weten dat een schip met hulpgoederen wacht op toestemming om de haven van Hodeida binnen te varen.

REUTERS

Meer dan 8.750 doden

In Jemen woedt al sinds 2014 een burgeroorlog. Sjiitische Houthi-rebellen vechten er tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatsten krijgen sinds 2015 luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden sinds het begin van het offensief meer dan 8.750 doden en 50.600 gewonden.