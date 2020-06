Voor het eerst in drie maanden geen nieuwe coronabesmetting in Finland, ziekenhuizen overspoeld in Armenië SVM

04 juni 2020

14u42

Bron: Belga 0 In Finland is geen nieuwe besmetting met het coronavirus gemeld. "Het gaat om de eerste dag met nul besmettingen sinds 26 februari", aldus een woordvoerder van het Finse instituut voor Gezondheid en Welzijn. In bijna een derde van de 21 ziekenhuisdistricten werd tijdens de laatste week van mei geen enkel nieuw geval gemeld. Een heel ander verhaal is het in Armenië, waar de ziekenhuizen overspoeld worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voorbije 24 uur bezweek in Finland nog één iemand aan Covid-19. In totaal zijn er 322 mensen aan de longziekte overleden.

Sinds de uitbraak van de epidemie werden in Finland bijna 7.000 besmettingen met het coronavirus bevestigd. Van hen zijn 5.800 mensen genezen verklaard. Vijftig patiënten met Covid-19 liggen nog in het ziekenhuis, zeven onder hen worden behandeld op de afdeling intensieve zorgen.

Vorige maand begon de Finse regering de coronamaatregelen die sinds 18 maart van kracht waren weer af te bouwen. Sinds 14 mei mogen kinderen weer naar school. Vorige maandag openden cafés, bars, restaurants, sportcomplexen en culturele sites weer de deuren. De afstandsregels blijven er wel gelden.

“Ik heb slecht nieuws”

In Armenië worden de ziekenhuizen overspoeld door patiënten. “Ik heb slecht nieuws. De epidemiologische situatie verslechtert en de medische voorzieningen kunnen niet alle coronaviruspatiënten die behandeling nodig hebben op tijd in het ziekenhuis opnemen”, liet de Armeense premier Nikol Pachinian weten in een video op zijn Facebookpagina.

Armenië, dat ongeveer drie miljoen inwoners telt, heeft officieel 11.221 besmettingen met het coronavirus. Er zijn tot nu toe 176 doden geregistreerd. Volgens Pachinian zouden tot 20.000 mensen besmet kunnen zijn zonder symptomen. Maandag maakte de premier al bekend dat hij en zijn familie positief getest hadden, zonder al te veel erg.

Felle kritiek

De medische autoriteiten waarschuwden vorige week dat ze patiënten met een beperkte overlevingskans de toegang tot intensive care zouden moeten weigeren. Er barstte dan ook felle kritiek los over de manier waarop de crisis aangepakt werd.

Volgens deskundigen is het besluit om de grenzen te sluiten te laat genomen en hebben politici tegenstrijdige berichten naar de bevolking gestuurd. De regering liet weten dat ze een verdere lockdown in het hele land niet uitsluit. Begin mei werden de maatregelen grotendeels versoepeld, met onder meer de heropening van terrassen en bepaalde bedrijven tot gevolg.

Lees ook: Versoepeling in zicht voor rusthuizen en dat wordt tijd volgens deze mensen: “Het houdt hier het midden tussen een legerkazerne en een kleuterklas” (+)