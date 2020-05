Voor het eerst in dertig jaar Amerikaanse marineschepen in de Barentszzee Amerikaanse marine stuurt drie torpedobootjagers naar Russische kust JOBR

05 mei 2020

11u22

Bron: ANP 2 De Amerikaanse marine heeft deze week voor het eerst in dertig jaar drie torpedobootjagers naar de Barentszzee, voor de Arctische kust van Rusland, laten varen. Sinds het midden van de jaren tachtig, het hoogtepunt van de Koude Oorlog, opereerden er geen marineschepen meer in het gebied. Dat meldt nieuwszender CNN dinsdag.

Het doel van de operatie is "de vrijheid van de scheepvaart te waarborgen en de naadloze integratie tussen bondgenoten aan te tonen", zei het US Naval Forces Europe in een verklaring. De drie torpedobootjagers, de USS Donald Cook, USS Porter en USS Roosevelt, hadden het gezelschap van een fregat van de Britse marine, de HMS Kent.

Rusland

De Barentszzee maakt deel uit van de Noordelijke IJszee en grenst aan het noorden van Noorwegen en Rusland. De Russische haven Moermansk, waar de noordelijke vloot van de Russische marine ligt, grenst aan de Barentszzee. De Amerikaanse marine zei dat ze Moskou op de hoogte had gebracht van de operatie "om misvattingen te voorkomen, risico's te verminderen en onbedoelde escalatie te voorkomen". De Amerikaanse overheid heeft steeds gezegd dat Rusland de afgelopen jaren zijn militaire aanwezigheid in het Noordpoolgebied heeft opgevoerd.



