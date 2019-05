Voor het eerst in 20 jaar in deze periode: zes meter sneeuw op hoogste berg in Duitsland

22 mei 2019

Op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze (2.962 meter), is voor het eerst in twintig jaar in de maand mei nog zes meter sneeuw gemeten. Dat heeft de Duitse weerdienst DWD gemeld.