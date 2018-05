Voor het eerst in 12 jaar baby geboren op afgelegen eiland waar bevallingen verboden zijn Karen Van Eyken

21 mei 2018

07u49

Bron: The Guardian 60 Het was zaterdag onverwacht een hele bijzondere dag op Fernando de Noronha. Het afgelegen Braziliaanse eiland heeft gisteren de eerste baby in 12 jaar verwelkomd nadat een lokale vrouw was bevallen, terwijl dat eigenlijk niet mocht. De geboorte van het meisje was een verrassing voor iedereen, inclusief de ouders.

"De moeder is thuis bevallen", aldus de lokale autoriteiten. "De familie van de vrouw beweert niet op de hoogte geweest te zijn van de zwangerschap."

Fernando de Noronha - een archipel geliefd omwille van zijn natuurreservaat en met een bevolking van amper 3.000 zielen - geeft geen toestemming voor geboorten omdat er geen kraamafdeling is, meldde de krant 'O Globo'.

Aanstaande moeders worden aangemaand om naar het vasteland te reizen. De dichtstbijzijnde grote stad Natal is 365 km van het eiland verwijderd.

De moeder - van wie de naam niet is vrijgegeven - heeft nog een kind dat op het vasteland is geboren, maar vertelde aan O Globo dat ze dit keer "niets voelde" tijdens haar zwangerschap.

"Op vrijdagavond had ik pijn en toen ik naar de badkamer ging, zag ik iets tussen mijn benen naar beneden glijden. Het was toen dat de vader van het kind kwam en het oppakte. Het was een baby, een meisje. Ik was stomverbaasd. "