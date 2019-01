Voor het eerst extreemrechtse partij in Spaanse deelstaatregering kv

16 januari 2019

18u46

Bron: Belga 0 Voor het eerst is in Spanje een deelregering met steun van een ultrarechtse partij in het zadel geheven. Juan Manuel Moreno van de conservatieve Volkspartij Partido Popular (PP) is vandaag in het deelstaatparlement van Sevilla tot nieuwe regeringsleider van de Autonome Gemeenschap Andalusië verkozen met de hulp van rechts-extremisten.

Voor Moreno stemden niet alleen de 26 afgevaardigden van de Partido Popular en de 21 leden van de liberale fractie Ciudadanos, maar ook 12 vertegenwoordigers van de rechtspopulistische partij Vox, die sinds begin december in de het Spaanse deelstaatsparlement zetelen.

Na 36 jaar donderden de socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez van hun voetstuk in Andalusië, de dichtstbevolkte regio van Spanje. Vorige week raakte de PP het eens met Vox over een regeerprogramma van 36 punten. Daarbij onder meer een strenger optreden tegen illegale immigratie.



De partij Vox werd in 2013 opgericht en kant zich onder meer tegen de 'genderideologie': volgens de partij heerst er in Spanje een "dictatuur van de de vrouwen". Vele duizenden vrouwen zijn daarom de voorbije dagen op straat gekomen om te protesteren tegen Vox.

Spanje gold tot voor kort als een van de landen waar het rechtspopulisme nog geen voet aan de wal had gekregen. Met de intrede van Vox op het politieke voorplan is dat veranderd, voor het eerst sinds de herinvoering van de democratie in 1975 na de dood van de voormalige dictator Francisco Franco.

Waarnemers wijten de opgang van Vox aan de grote migrantenstroom van de laatste tijd. In 2018 kwamen er voor het eerst meer illegale immigranten Spanje binnen dan in Italië. Praktisch allemaal gingen ze aan land in Andalusië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie kwamen in 2018 zo'n 57.000 Afrikanen Spanje binnen, meer dan dubbel zoveel als in 2017.