Voor het eerst een vrouw aan het hoofd van beurs van New York

bvb

22 mei 2018

18u00

Bron: Belga

2

Voor het eerst in het 226-jarige bestaan van de New York Stock Exchange (NYSE) komt een vrouw, Stacey Cunningham, aan het hoofd te staan. Dat heeft de beurs van New York vandaag bekendgemaakt.