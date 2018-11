Voor het eerst arts in Nederland vervolgd voor euthanasie Wilde demente vrouw (74) wel echt dood? SVM

09 november 2018

17u02

Bron: Belga 0 Een arts van een Nederlands verpleeghuis wordt vervolgd voor de euthanasie op een 74-jarige vrouw in 2016. De dame was dement en daardoor was het niet duidelijk of zij echt dood wilde. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het de eerste vervolging in Nederland sinds euthanasie in 2002 werd toegestaan.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie had vorig jaar al geconcludeerd dat de vrouwelijke arts niet zorgvuldig was geweest. De vrouw had een zogeheten wilsverklaring opgesteld voordat ze in een verzorgingstehuis werd opgenomen, maar die was onduidelijk en tegenstrijdig. Het parket deed daarom verder onderzoek en is het eens met de commissie.

Volgens het OM had de vrouw regelmatig gezegd dat ze wilde sterven, maar had ze ook meerdere keren het omgekeerde gezegd. De arts had haar daarom moeten vragen of zij echt wilde sterven, ook al was zij dement.

Volgens artsenorganisatie KNMG was dezelfde arts in juli al berispt door het tuchtcollege voor de euthanasie.

Het OM doet nog onderzoek naar twee andere gevallen van euthanasie. Daar wordt binnen enkele weken duidelijk of er een aanklacht komt.

“Enorm belastend”

KNMG noemt de vervolging voor deze arts "enorm belastend". "Ik heb respect voor de openheid die deze arts getoond heeft”, aldus voorzitter René Héman. “Euthanasie bij gevorderde dementie is in de samenleving -maar ook onder artsen- zeer omstreden. Het vormt onderwerp van een uitgebreid debat."

Euthanasie is in Nederland onder strenge voorwaarden toegestaan. Minstens twee artsen moeten akkoord gaan dat er voor de patiënt geen andere oplossing mogelijk is, dat het lijden ondraaglijk is en dat er geen hoop op beterschap is.