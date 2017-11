Voor- en tegenstanders Zwarte Piet blokkeren snelweg in Friesland TK

11u06

Bron: Belga 0 ANP In de Nederlandse provincie Friesland heeft het verkeer op de snelweg A7 bij Joure een tijd stilgestaand. Actievoerders blokkeerden de weg met opzet, omdat ze wilden verhinderen dat tegenstanders van Zwarte Piet de intrede van Sinterklaas in Dokkum verstoorden.

Een bus van de actiegroep "Kick Out Zwarte Piet" werd op de A7 tegengehouden. Met een aantal auto's werd de weg richting Dokkum geblokkeerd. Ook liepen er mensen op de weg, zo meldt de politie. In de file die door de blokkade ontstond, zijn ongevallen gebeurd.

De Friese politie ging met de betrokkenen in gesprek, klonk het op Twitter. "Ons doel is om het verkeer snel weer op gang te krijgen." Na enig aandringen slaagden ze erin om de weg weer vrij te krijgen. De bus met de actiegroep kon rond 10.45 uur weer verder rijden richting Dokkum, maar dan wel onder politiebegeleiding.Volgens de Nederlandse omroep NOS worden in Dokkum 25.000 mensen verwacht voor de landelijke intocht van de goedheilig man en zijn gevolg.

Vandaag doet de Sint overigens ook zijn intrede in Antwerpen.

ANP