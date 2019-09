Voor- en tegenstanders van Peking krijgen het opnieuw met elkaar aan de stok in Hongkong TT

14 september 2019

14u08

Bron: Belga 0 In Hongkong heeft een massale politie-aanwezigheid een grootschalige manifestatie van anti-regeringsdemonstranten verhinderd. Die kregen het wel aan de stok met Pekinggezinde betogers.

De politie had geen toelating gegeven voor een mars in het district Tin Shui Wan nabij de grens met China. Toch waren enkele honderden demonstranten opgedaagd. Ver raakten ze niet want ze botsten op een stevige politiemacht.

Eerder op de dag was het tot schermutselingen gekomen tussen regeringskritische demonstranten en aanhangers van China die kleine sit-ins organiseerden.



De politie arresteerde een onbekend aantal mensen.



Een voor morgen geplande grootschalige demonstratie is uit veiligheidsoverwegingen eveneens verboden.



In de vroegere Britse kroonkolonie is er al meer dan vier maand protest tegen de plaatselijke regering, het communistisch regime in Peking en zijn toenemende invloed in Hongkong.