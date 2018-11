Voor- en tegenstanders Trump vechten robbertje uit over CNN-journalist: raakte Jim Acosta Witte Huis-medewerkster ongepast aan? TT

08 november 2018

15u35

Bron: The Guardian, Reuters 18 Het is de rel van de dag in de VS en een bizar voorbeeld van de cultuuroorlog tussen links en rechts op sociale media. Voor- en tegenstanders van president Trump maken elkaar haast virtueel af om de vraag of CNN-reporter Jim Acosta te ver is gegaan bij zijn poging een medewerkster van het Witte Huis af te houden toen die de micro van hem wilde afnemen. Het Witte Huis beschuldigt Acosta van ongepast gedrag tegenover een jonge vrouw en trok zijn accreditatie in.

Elke seconde van de ondertussen al befaamde video wordt op sociale media geanalyseerd. Volgens het Witte Huis heeft Acosta duidelijk een grens overschreden toen hij zich verweerde tijdens de persconferentie van Trump na de midterm-verkiezingen. De CNN-reporter wilde van Trump weten of hij niet te ver was gegaan in zijn retoriek over de migrantenkaravaan en bleef daarover doorvragen. Trump raakte zichtbaar geïrriteerd omdat Acosta niet wilde opgeven, en duidde een andere reporter aan om een vraag te stellen.

Een vrouwelijke stagiaire van het Witte Huis probeerde daarop de microfoon van Acosta af te pakken. Die hield de microfoon echter stevig vast en weerde de vrouw af met zijn arm.



Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders verdedigde later de beslissing Acosta’s accreditatie in te trekken en beschuldigde hem van ongepast gedrag. Ze tweette: “We zullen nooit een reporter tolereren die zijn handen op een jonge vrouw legt die gewoon haar werk als stagiaire probeert te doen. Dit gedrag is absoluut onaanvaardbaar.”

President Trump believes in a free press and expects and welcomes tough questions of him and his Administration. We will, however, never tolerate a reporter placing his hands on a young woman just trying to do her job as a White House intern... Sarah Sanders(@ PressSec) link

“Schandelijk misprijzen voor jonge vrouwen”

Volgens Sanders is de beschuldiging dat Trump de pers probeert te muilkorven bovendien op niets gebaseerd. “Enkel zij (CNN, red.) beschuldigen een president dat hij de vrije pers niet steunt, terwijl hij anderhalf uur lang 68 vragen van 35 journalisten beantwoordt. Het feit dat CNN trots is op het gedrag van hun werknemer is niet alleen verschrikkelijk, het is ook een voorbeeld van hun schandelijk misprijzen voor iedereen, inclusief jonge vrouwen die in de regering werken.”

Sanders tweette later nog een vertraagde video van het voorval om haar beslissing kracht bij te zetten. “We tolereren het ongepast gedrag dat duidelijk te zien is in deze video niet.” Te zien is hoe Acosta met zijn linkerarm de arm van de vrouw naar beneden duwt, omdat zij de microfoon uit zijn rechterhand wil nemen.

CNN noemt de video echter een leugen en vermoedt een campagne om Acosta zwart te maken. “Woordvoerster Sarah Huckabee Sanders liegt. Ze uit foute beschuldigingen en spreekt over een incident dat in werkelijkheid nooit gebeurd is.”

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y Sarah Sanders(@ PressSec) link

"Zij raakte hem aan”

Op sociale media wordt de video druk becommentarieerd. Frame per frame wordt bekeken om aan te tonen wie nu juist wie aanraakte. Sarah Burris, journaliste bij de linkse politieke blog Raw Story, deelde bijvoorbeeld een video waarop ze vier momenten aantoonde waarop de stagiaire Acosta aanraakte, en niet omgekeerd. “Niet duidelijk of zij al geschorst is”, schreef ze er sarcastisch bij.

Anderen noemen die omgekeerde beschuldiging dan weer belachelijk. De extreemrechtse samenzweringstheorie-website InfoWars schrijft dat “Acosta duidelijk zijn linkerarm gebruikt om de vrouw af te weren/in bedwang te houden”.

Bewerkt

Witte Huis-woordvoerster Sanders werd later beschuldigd een door Infowars gemanipuleerde video van het voorval verspreid te hebben. Volgens een aantal Twitter-gebruikers werd het beeld op een bepaald moment versneld om Acosta’s afweerbeweging dramatischer te doen lijken. Een slowmotion-versie van het beeld uit verschillende bronnen zou dat aantonen.

En The New York Times-journaliste Maggie Haberman wijst er niet zonder enige ironie op dat “Acosta, die dus zijn handen op de vrouw gelegd zou hebben, wel eerst ‘Excuseer mevrouw’ zei”.

Further analysis: video is absolutely doctored. You can see the edit when the clips are side by side and slowed down to quarter speed. See for yourself: pic.twitter.com/4ZZrzhislg Aymann Ismail(@ aymanndotcom) link

“Geloof de leugens van het Witte Huis niet”

De hele rel komt Trump trouwens niet zo slecht uit, klinkt het ook her en der. Op die manier kan hij zijn oorlog met de pers nog wat meer oppoken, en hoeft het in de pers niet te gaan over het verlies van het Huis van het Afgevaardigden aan de Democraten of over het ontslag van minister van Justitie Jeff Sessions en het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller.

Hoe lang Acosta zijn accreditatie kwijt zal zijn, is niet duidelijk. "Geloof niet in de leugens van het Witte Huis”, schrijft hij op Twitter. “Geloof in onze vrijheden. Bedankt voor jullie steun. We zullen niet opgeven.”

Don’t believe the lies coming from the WH. Believe in our freedoms. Thank you all for your support. We won’t back down. 🇺🇸 #1A Jim Acosta(@ Acosta) link