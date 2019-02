Voor en na: oude postkaarten tonen vernieling door IS Mosul voor en na Islamitische Staat Stijn Dangreau

01 februari 2019

Een fotograaf ging, gewapend met een fotocamera en een pak oude postkaarten, op pad door de Iraakse stad Mosul. De stad werd jarenlang belegerd en bezet door terreurorganisatie IS en werd bevrijd in juli 2017. Het contrast tussen de postkaarten van een niet al te ver verleden en de nieuwe foto’s van vandaag kan niet bijna niet groter zijn.

Akram Abdulwahab Agha, de fotograaf die deze foto’s nam, woonde in Mosul toen Islamitische Staat de stad binnenviel. Hij slaagde erin de stad te ontvluchten en bleef weg tot in 2017. Toen hij terugkwam ontdekte hij dat zijn huis gebruikt was als een uitvalsbasis door IS-militanten.

"De straten waren compleet verwoest, alle bewoners in shock. Ik voelde me als een vreemdeling in mijn eigen stad die compleet veranderd is.” Akram Abdulwahab Agha

Akram vond de postkaarten en foto’s in een oude bibliotheek die de oorlog overleefde. Ze tonen enkele bekende plekken zoals de Hurrya brug, de al-Hadba Minaret en de Heilige Maagd Mariakerk. Akram legde de voor-en-nafoto’s vast om zo misdaden van IS aan te tonen.

Hij dacht dat de stad voor eeuwig ten dode opgeschreven was, maar het normale leven begint zich stilaan te hernemen. “Mosul is terug, en wij ook.”