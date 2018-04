Voor eerste keer ooit meer fietsers omgekomen in Nederlands verkeer dan automobilisten, forse stijging bij e-bikes TT

25 april 2018

12u15

Bron: Eigen berichtgeving 6 Voor de eerste keer ooit zijn er in Nederland meer fietsers omgekomen in het verkeer dan autobestuurders. In 2017 stierven bij onze noorderburen 206 fietsers door verkeersongelukken tegenover 201 inzittenden van personenauto's. Een kwart van alle fietsdoden zat op een e-bike.

De explosieve stijging van het aantal e-bikers op de weg vertaalt zich in Nederland ook in het aantal ongevallen met zwaargewonden en doden. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vorig jaar 57 mensen overleden door een ongeval met een elektrische fiets, 42 procent meer dan in 2016 toen 40 mensen op e-bikes om het leven kwamen. Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike.

Maar 8 procent fietsen is elektrisch

Onder e-bikes rekent het CBS zowel elektrische fietsen die de bestuurder tot 25 kilometer per uur een handje helpen als de speed pedelecs, die 45 kilometer per uur halen.

De populariteit van elektrische fietsen groeit, maar toch kan het stijgende aantal slachtoffers niet alleen daardoor worden verklaard. Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte eerder in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, maar 8 procent van het totaal. Vorig jaar werden wel 294.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht.

Meer fietsers dan autobestuurders

Volgens het CBS zijn door de stijging voor het eerst meer fietsers om het leven gekomen dan inzittenden van auto's. In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, 17 meer dan in 2016 en het hoogste aantal in tien jaar. In 2017 kwamen 201 inzittenden van een personenauto om het leven, 30 minder dan in 2016.

Vooral mannen en ouderen

Opvallend bij het aantal fietsersdoden is ook het hoge aantal mannen, dat nog toeneemt. Het aantal mannelijke fietsdoden ging van 125 naar 148. Bij vrouwen daalde het aantal verkeersdoden net, van 64 naar 58. Twee derde van alle fietsdoden was bovendien 65 jaar of ouder, terwijl deze groep net de minste fietskilometers maakt.

Verder overleden 58 voetgangers, 51 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers en 25 bestuurders van een scootmobiel als gevolg van een verkeersongeluk.

Totale aantal daalt

Het totale aantal verkeersdoden in Nederland daalde voor de eerste keer in drie jaar wel. In totaal lieten 613 mensen het leven in het verkeer, een daling van 2,5 procent.

Ter vergelijking: in Vlaanderen kwamen er vorig jaar volgens voorlopige schattingen 290 mensen om in het verkeer. Over heel België gaat het waarschijnlijk om 620 doden, net iets meer dus dan in Nederland, dat wel fors meer inwoners telt (17 miljoen versus 11,5 miljoen).