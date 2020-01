Voor eerste keer in 60 jaar tijd 'verkiest' Cuba provinciegouverneurs NLA

19 januari 2020

15u54

Bron: Belga 0 Voor het eerst sinds de communistische revolutie in Cuba, zowat 60 jaar geleden, zijn er provinciegouverneurs aangesteld. Elk van de 15 Cubaanse provincies wordt nu geleid door een gouverneur en een adjunct-gouverneur. Voor elke post was slechts één kandidaat genomineerd door president Miguel Diaz-Canel. De benoemingen werden gisteren goedgekeurd door 12.200 afgevaardigden van 167 burgervergaderingen.

In de vorig jaar aangenomen nieuwe grondwet werd het ambt van gouverneur opnieuw opgenomen, met de bedoeling de macht in het autoritair geleide land deels te decentraliseren. Elke gouverneur zal wel bijgestaan worden door een secretaris van de regerende communistische partij. Die secretaris moet alle beslissingen steunen.

De nieuwe grondwet richtte ook, voor het eerst sinds de jaren 70, het ambt van eerste minister in. Sinds eind vorig jaar is Manuel Marrero Cruz premier. Bedoeling is zo de macht die Fidel Castro en zijn broer Raul decennialang in handen hadden beter te verdelen. De wijzigingen betekenen niet dat het eiland plots meer democratie kent - de communistische partij blijft de enige toegelaten partij.