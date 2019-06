Voor dit extreme zwembad mag je absoluut geen hoogtevrees hebben Tom Tates

06 juni 2019

17u23

Bron: AD.nl 6 De Britse hoofdstad Londen krijgt binnen afzienbare tijd een wereldprimeur op het gebied van zwembaden. Op het dak van een 200 meter hoge wolkenkrabber wordt een zogenoemde infinity pool gebouwd die 360 graden rondom en met wanden van doorzichtig kunststof een spectaculair uitzicht moet bieden op de skyline van de stad.

Het enorme zwembad bovenop de nog te bouwen flat met 55 verdiepingen gaat het hele dak bedekken en krijgt een inhoud van 600.000 liter, zo blijkt uit een eerste indruk die de bouwer ervan heeft vrijgegeven. Volgens de in West Sussex gevestigde firma Compass Pools worden de wanden van het innovatieve bad gemaakt van speciaal acryl dat de golflengte van licht op bijna dezelfde manier breekt als water. Daardoor zullen de badranden van Infinity London (de naam van de James Bond-achtige constructie) nagenoeg onzichtbaar zijn.



De bodem van het zwembad krijgt een doorzichtige vloer, zodat mensen beneden ver boven zich de zwemmers kunnen zien. Infinity London is feitelijk het dak van een exclusief hotel op de bovenste verdiepingen van de wolkenkrabber. Het sluit als het ware de centrale hal af. Het wateroppervlak zal zich op een hoogte van 220 meter boven het grondoppervlak bevinden.

Grootste uitdaging?

Omdat het zwembad het volledige dak bedekt, is er geen mogelijkheid om vanaf de zijkant naar binnen te gaan. Zwemmers krijgen toegang via een in een buis draaiende wenteltrap die een beetje functioneert als de deur van een onderzeeër. Volgens de makers was het bedenken van die futuristische entree “de grootste uitdaging”.



Een andere geavanceerde technische functie is een ingebouwde windmeter om de windsnelheid op grote hoogte te meten. Die is gekoppeld aan een computergestuurd gebouwbeheersysteem dat ervoor zorgt dat het zwembad altijd op de juiste temperatuur blijft en dat geen water naar beneden wordt geblazen. Het verwarmingssysteem van het zwembad maakt gebruik van afvalenergie (warmte) van het airconditioningsysteem in het gebouw.

Hoogtevrees

Het zwembad, waarvan mensen met hoogtevrees nu al gruwelen, moet nog spectaculairder worden door led-verlichting in alle kleuren van de regenboog. Volgens Compass Pools wordt Infinity London daardoor in het donker “een fonkelende fakkel met blinkende juwelen” bovenop het gebouw.

De ontwerper en technisch directeur van Compass Pools, Alex Kemsley, noemt het zwembad in Britse media “het modernste van het modernste”. “Van architecten krijgen we bijna nooit inspraak in het ontwerpen van gebouwen, omdat zwembaden in de meeste gevallen bijzaak zijn. Bij dit project zijn we echter begonnen met het zwembad en pas daarna is de rest van de flat getekend”, aldus Kemsley.

Hij steekt zijn enthousiasme voor het bad niet onder stoelen of banken. “Zwemmen in Infinity London wordt een spectaculaire ervaring. Je ziet straks de helikopters voorbij vliegen en zwemmers hebben een fantastisch uitzicht op The Shard: met 310 meter een van de hoogste gebouwen in Europa.” De bouw van het zwembad en het gebouw moet volgend jaar beginnen. Momenteel worden door alle partners en aannemers de contracten ondertekend.

Helaas zal het zwembad niet door dagjesmensen kunnen worden gebruikt. Het is alleen toegankelijk voor gasten van het nieuwe vijfsterrenhotel.