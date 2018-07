Voor derde nacht op rij rellen in Nantes: drie mensen aangehouden KVDS

06 juli 2018

09u31

Bron: Belga 0 In de Franse stad Nantes is het afgelopen nacht voor de derde keer op rijd tot rellen gekomen. Aanleiding was het doodschieten van een 22-jarige jongen door een politieagent bij een uit de hand gelopen controle dinsdagavond. Gisteren werd de agent die het schot loste, gearresteerd.

Bij de rellen van afgelopen nacht vielen geen gewonden. Er werden wel drie mensen aangehouden, onder wie een 14-jarige die een fles benzine en een stuk lont bij zich had. Er werd ook "een vijftigtal auto's in brand gestoken" in verscheidene wijken van de stad, aldus de brandweer. Er waren ook pogingen om brand te stichten in een school en een tankstation. De voorgevel van de school is gedeeltelijk zwart, de brand in het tankstation was snel onder controle.

Witte mars

Gisteravond was er al een vreedzame witte mars van een duizendtal personen in de wijk Breil, waar de jongeman werd doodgeschoten.





De politieagent werd gisterenmiddag gearresteerd wegens "vrijwillig gebruik van geweld door een persoon van de openbare orde die geleid heeft tot de dood zonder de intentie om te doden". (lees hieronder verder)

De politie wilde het voertuig van het slachtoffer controleren nadat die een overtreding had begaan. De jongeman weigerde mee te werken, waarna hij plots met zijn wagen achteruit reed. Daarbij reed hij tegen een politieagent, waarna een van diens collega's het vuur op de wagen opende.

De Franse premier Édouard Philippe, die gisteren Nantes bezocht, heeft opgeroepen tot de grootst mogelijke transparantie in het onderzoek naar de omstandigheden van het overlijden. Hij veroordeelde ook het geweld in Nantes.