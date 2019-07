Voor de liefhebbers: in dit Britse hotel betaal je 180 euro voor een kopje thee PVZ

16 juli 2019

17u23

Bron: CNN 2 Dat de Britten trots zijn op hun thee, dat is algemeen bekend. Maar nu heeft hun liefde een nieuw niveau bereikt. In het Rubens at The Palace-hotel serveren ze sinds kort namelijk een unieke theesoort voor niet minder dan 180 euro per kopje.

Het Rubens at The Palace is een prestigieus hotel in Londen vlakbij Buckingham Palace waar enkel het beste goed genoeg is voor de hotelgasten. Daarom staat er nu ook een nieuwe, kwaliteitsvolle thee op de kaart die enkel daar verkrijgbaar is.

De Golden Tips-theebladeren worden met de hand geplukt in Sri Lanka waarna ze worden zongedroogd op een fluwelen doek. Volgens de hoteleigenaars zorgt dat voor een “buitengewone smaak en een zachte, lichte en tedere textuur met toetsen van een fruitig accent.”

Royale ceremonie

Wie het hoge bedrag voor het kopje thee op tafel weet te leggen, krijgt de thee uiteraard niet zomaar geserveerd. Er hoort een speciale ceremonie bij. Eerst gebruikt men een gouden tangetje om te bladeren voorzichtig te nemen en te wegen. Nadien wordt de thee gekookt in natuurlijk mineraalwater waarna het uitgegoten wordt in een zilveren servies. Voor 60 euro extra krijg je er nog de typische Britse sandwiches en scones bij die de smaak van de thee moeten versterken.