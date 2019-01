Voor de eerste keer in 70 jaar daalt Chinees bevolkingsaantal: “Dit is een historisch keerpunt” KVE

03 januari 2019

15u10

Bron: Belga 0 In 2018 is het Chinese bevolkingsaantal, met 1,39 miljard de grootste bevolking ter wereld, voor de eerste keer in minstens 70 jaar gedaald. Dat maken demografie-experts bekend. In 2016 schafte de Chinese regering nog de beruchte eenkindpolitiek af. Veel experts vrezen dat China door een toenemende vergrijzing en een daling van het aantal vruchtbare vrouwen een ernstige demografische crisis wacht.



Op de officiële cijfers is het nog even wachten, maar toch schat de Chinese professor demografie aan de universiteit van Wisconsin, Yi Fuxian, dat het Chinese bevolkingsaantal met 1,27 miljoen gedaald is in 2018, een primeur in de geschiedenis van het land.

Nadat onder de dictator Mao en zijn geboortepolitiek van grote gezinnen het Chinese bevolkingsaantal begon toe te nemen, besliste China om eind jaren zeventig de controversiële eenkindpolitiek in te voeren. Met het oog op de vergrijzing van de bevolking besliste de Chinese regering in 2016 om alle gezinnen toe te staan om twee kinderen te krijgen. Veel ouders houden het door de hoge onderwijskosten echter nog vaak op één of zelfs geen kinderen. In 2018 daalde het aantal geboortes met 2,5 miljoen tot 10,31 miljoen, terwijl er 11,58 miljoen Chinezen stierven.

Mogelijk onomkeerbaar

In een interview met AFP beschrijft Fuxian, die zich baseert op lokale statistieken, de evolutie als gevaarlijk en mogelijk onomkeerbaar. "De voorbije kwarteeuw heeft China het aantal geboortes enorm overschat. De regering paste te optimistische vruchtbaarheidscijfers toe. Dit is een historisch keerpunt voor het Chinese volk. De vergrijzing neemt toe en de dynamiek van de economie is verzwakt", aldus Fuxian.

Econoom Ren Zeping van de vastgoedgroep Evergrande en onafhankelijke demograaf He Yafu bevestigen de stellingen van Fuxian. "Volgens schattingen van de overheid zal het aantal 60-plussers in 2050 487 miljoen bereiken, of 35 procent van de bevolking. China gaat een crisis tegemoet", waarschuwt Zeping. Volgens Yafu zal het aantal vrouwen in vruchtbare leeftijd de komende 10 jaar met meer dan 39 procent afnemen.

Als oplossing spoort Fuxian de Chinese regering aan de limiet van twee kinderen per gezin af te schaffen en ouders te motiveren met genereus ouderschapsverlof en fiscale prikkels om meer kinderen te krijgen.

