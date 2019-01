Voor de Britten die het ergste vrezen: het ‘brexitoverlevingspakket’ met gevriesdroogde fajita’s en blikvoeding die 25 jaar goed blijft LH

22 januari 2019

15u40

Bron: Reuters 0 Nog slechts negen weken en dan zou Groot-Brittannië de Europese Unie moeten verlaten, als de brexit op 29 maart doorgaat. Ook is nog altijd niet duidelijk of het een brexit met of zonder deal wordt. Zelfs een tweede referendum behoort nog tot de mogelijkheden. Voor de Britten die het ergste vrezen, heeft een Brits bedrijf een overlevingspakket ontworpen. De ‘Brexit Box’, die in de winkel ligt voor 295 pond (iets meer dan 335 euro), heeft een een voedselvoorraad voor 30 dagen. Volgens de producent werden er al honderden van verkocht.

Omdat er nog steeds geen deal is over hoe Groot-Brittannië de EU zal verlaten, zijn het voor de Britten onzekere tijden. Bedrijfsleiders en fabrikanten hebben ook al meermaals voor een no deal-scenario gewaarschuwd. Een bruuske brexit zou voedsel- en medicijntekorten kunnen veroorzaken als gevolg van chaos in havens en de transportsector.

Macaroni met kaas

Ondernemer James Blake speelt in op die onzekerheid en ontwierp de zogenaamde ‘Brexit Box’. Het pakket bevat 60 porties gevriesdroogde gerechtjes (tikka kip, chilli con carne, macaroni met kaas en fajita’s), 48 porties gedroogd gehakt en kip, brandbare gel om vuur te maken en een waterfilter. “Op dit moment zitten we in een proces waarbij niemand nog de controle heeft. Onze regering heeft geen idee wat er gebeurt, maar mensen kunnen zelf de controle nemen over wat hen overkomt”, legt Blake uit. “Een van de dingen die daarbij kunnen helpen, is wat voedsel in voorraad hebben.”

25 jaar houdbaar

De 61-jarige Lynda Mayall heeft alvast zo'n ‘Brexit Box’ aangeschaft. Ze maakt zich zorgen over wat er na brexit zal gebeuren en gelooft dat een voedselvoorraad nodig zal zijn. “Ik dacht: laten we voorbereid zijn op het moment dat er dingen misgaan”, aldus de vrouw, die ook al huishoudelijke producten zoals wasmiddelen aanschafte. Mayall vreest dat die producten wel eens schaars zouden kunnen worden.

“Het blikvoedsel gaat tot 25 jaar mee. Als het niet zou nodig zijn bij de brexit, zal het zeker niet verloren gaan”, besluit Mayall.

Groot-Brittannië importeert een groot deel van de levensmiddelen. Bijna een derde van die import komt uit andere EU-landen, volgens de Universiteit van Essex. Die publiceerde vorige zomer al een alarmerend rapport over de gevolgen van de brexit voor de voedselvoorziening. “Het land slaapwandelt richting een voedselcrisis als de problemen niet snel worden aangepakt”, schreven de onderzoekers toen.