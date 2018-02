Voodoovloek maakt seksslavinnen van Nigeriaanse vluchtelingen in Spanje EB

02 februari 2018

15u25

Bron: The Local 0 In de Spaanse stad Zaragoza heeft de politie zestien Nigeriaanse vrouwen uit de prostitutie bevrijd. De vrouwen waren door mensenhandelaars naar Europa gelokt met de belofte van een beter leven. In werkelijkheid waren ze bezworen onder een voodoovloek: indien ze niet gehoorzaamden zouden zij en hun familie omgebracht worden.

Het geld dat ze verdienden door zich op straat te prostitueren, moesten de vrouwen afgeven aan hun 'madame'. In ruil kregen ze een groezelige slaapplaats, ergens in een achterkamertje. De voodoovloek hield ook in dat ze onder geen beding hun uitbuiters mochten verraden. Anders zouden zij en hun familie gedood worden. Volgens de politie werden de vrouwen meermaals onderworpen aan voodoorituelen om hen te herinneren aan wat hen boven het hoofd hing.

Calvarietocht

Met de belofte van een beter leven werden de vrouwen uit Nigeria weggelokt. Daarna ging hun calvarietocht naar de kust van Libië waarna hen een levensgevaarlijke boottocht richting Italië wachtte. Over het vasteland werden de vrouwen naar Spanje gesmokkeld om uiteindelijk in Zaragoza in de straatprostitutie te worden gedwongen.

Daar heeft de politie hen deze week uit de klauwen van hun uitbuiters kunnen bevrijden. Na een grootscheeps onderzoek werden elf verdachten van mensenhandel gearresteerd in Spanje, Italië, Duitsland en Denemarken.