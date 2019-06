Exclusief voor abonnees

Vonk voor miljoenenprotest Hongkong was bizarre moord

onrust

Annemieke van Dongen

17 juni 2019

22u43

Bron: AD.nl

Nadat in Hongkong dit weekend 2 van de 7,4 miljoen inwoners de straat opgingen, eisen demonstranten vandaag het aftreden van de hoogste bestuurder Carrie Lam. Een sensationele moordzaak, die plaatsgreep in Taiwan, is de aanleiding voor alle onrust.