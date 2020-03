Von der Leyen uit kritiek op 'elk voor zich'-reflex in Europa bij uitbraak corona-epidemie ADN

26 maart 2020

12u42

Bron: Belga 0 Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft donderdag tijdens een speciale zitting van het Europees Parlement uitgehaald naar de eerste reacties van de lidstaten op de uitbraak van de corona-epidemie. "Wanneer we er in Europa echt voor elkaar moesten zijn, hebben er in het begin te veel enkel aan zichzelf gedacht", betreurde ze. Maar volgens de Duitse is de trend aan het keren.

Ook von der Leyen kon amper vatten hoezeer de wereld is veranderd sinds ze ruim twee weken geleden voor het laatst het Europese halfrond toesprak.

Paraplu

"In een knipoog werd een virus dat opdook aan de andere kant van de wereld een dodelijke pandemie met tragische gevolgen, ook hier in Europa". De lidstaten reageerden in verspreide slagorde, met onder meer grenssluitingen en beperkingen op de export van mondmaskers en ander medisch materiaal naar andere lidstaten.



"Wanneer Europa echt moest bewijzen dat ze geen 'mooi weer-unie' is, weigerden er in het begin te veel om hun paraplu te delen", betreurde von der Leyen.

Europa is nu echt aan het opstaan

Helpen

Maar volgens de topvrouw groeit het besef dat geen enkele lidstaat deze pandemie alleen de baas kan. Zo kan geen enkele lidstaat volledig zichzelf behelpen als het bijvoorbeeld aankomt op de bevoorrading van medicijnen en medisch materiaal. "De zaken zijn aan het verbeteren en de lidstaten zijn elkaar beginnen helpen, om zichzelf te helpen. Europa is nu echt aan het opstaan.”

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU steken alvast voor de derde keer in zestien dagen op afstand de koppen bij elkaar (via videoverbinding welteverstaan) om de aanpak van de coronacrisis te bespreken.

