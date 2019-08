Von der Leyen last mediastilte in tijdens gesprekken met kandidaat-commissarissen LH

27 augustus 2019

16u00

Bron: Belga 0 De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, communiceert niet over de gesprekken die ze vanaf vandaag voert met de kandidaat-eurocommissarissen. De Belgische kandidaat Didier Reynders (MR) is drie dagen na zijn voordracht meteen bij de Duitse langsgegaan, maar noch bij de Commissie, noch bij de woordvoerder van Reynders valt enige commentaar te rapen.

"Het hele proces zal niet in de schijnwerpers worden gevoerd, omdat de verkozen voorzitter van de Commissie de nood aan vertrouwelijkheid en aan flexibiliteit respecteert", zei een Commissiewoordvoerster deze middag. Daarom wil de Commissie niet bevestigen welke kandidaat wanneer op gesprek gaat bij Von der Leyen en wordt er na afloop van elk gesprek ook geen commentaar gegeven. De mediastilte wordt in acht genomen "tot het proces is afgerond".

Gisteren zei een anonieme Europese bron al dat Von der Leyen ten laatste tegen midden september de samenstelling van haar team en de verdeling van de bevoegdheden zou willen afronden. De Commissiewoordvoerster herhaalde vandaag dat het niet gegarandeerd is dat elke kandidaat het ook effectief tot Europees commissaris schopt. "Namen kunnen nog veranderen.”

Poolse kandidaat

Een naam die al veranderd is, is die van de Poolse kandidaat-commissaris. Krzysztof Szczerski trok zich gisteren naar eigen zeggen terug omdat Von der Leyen hem de landbouwportefeuille had aangeboden. Die zou beter naar iemand met kennis van zaken gaan, argumenteerde hij. Meteen na het nieuws schoof de regering in Warschau oud-Europarlementslid Janusz Wojciechowski naar voren, die in het parlement nog in de commissie Landbouw gezeteld heeft.

Op 1 november gaat de nieuwe Commissie aan de slag. De officiële benoeming van de Commissie door het Europees Parlement is op 22 oktober gepland, na de hoorzittingen met de 27 kandidaten. 25 landen hebben hun kandidaat al genomineerd, enkel Frankrijk en Italië laten nog op zich wachten.