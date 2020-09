Exclusief voor abonnees

Von der Leyen gaf een van de betere Brusselse Troonredes: “Laten we de verandering aangrijpen voor ze ons grijpt”

Marc Peeperkorn

17 september 2020

Bron: Volkskrant

De Staat van de Unie die voorzitter van Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag uitsprak, was zonder meer een van de beste Brusselse Troonredes sinds de EU in 2010 met deze traditie begon. Von der Leyens verhaal had een kop, een staart en een duidelijke boodschap: Europa, pak de kans die deze coronacrisis biedt voor ze jou pakt.