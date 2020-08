Von der Leyen buigt zich over lot van Ierse eurocommissaris die tijdens galadiner coronaregels in de wind sloeg SVM

24 augustus 2020

16u16

Bron: Belga 2 Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen beraadt zich over het lot van de Ierse commissaris voor Handel. Phil Hogan (60) heeft haar een rapport overhandigd met een uitleg over zijn deelname aan een galadiner dat indruiste tegen de coronaregels.

"De voorzitster heeft gisteravond een rapport van commissaris Hogan ontvangen. We zijn dit aan het bestuderen en hebben intussen ook al bijkomende verduidelijkingen gevraagd aan de commissaris", aldus een woordvoerster van de Commissie.

Hogan nam vorige woensdag samen met zo'n tachtig andere notabelen deel aan een diner op een golfclub in het Ierse Clifden. Ze zouden in twee groepen van veertig opgedeeld geweest zijn. De limiet voor dergelijke bijeenkomsten stond op vijftig, tot de regels vorige dinsdag verstrengd werden. Nu zijn indoorbijeenkomsten beperkt tot zes mensen.

Minister opgestapt

De Ierse politie onderzoekt of het evenement in strijd was met de coronamaatregelen. Het diner lokte echter al een storm van verontwaardiging uit, zeker nu het aantal besmettingen in Ierland opnieuw in de lift zit. Minister van Landbouw Dara Calleary stapte vrijdag al op, net als de vicevoorzitter van de Senaat Jerry Buttimer.

Ook Hogan, die op weg naar het diner ook nog eens betrapt werd op het gebruik van zijn gsm achter het stuur, staat onder grote druk. Zo hebben premier Micheal Martin en Hogans partijleider Leo Varadkar hem al laten verstaan dat hij "zijn positie in overweging" zou moeten nemen. Gisteren sloeg Varadkar in een interview wel al een iets mildere toon aan.

Geen meeloper

Omdat eurocommissarissen onafhankelijk van nationale regeringen moeten kunnen functioneren, kan de Ierse regering Hogan niet unilateraal tot ontslag dwingen. Enkel Von der Leyen kan Hogan verzoeken om zijn mandaat op te geven. De Ier zou ook zelf ontslag kunnen nemen.

Hogan is geen meeloper in Brussel. Als eurocommissaris voor Handel bestiert 'Big Phil' één van de machtigste portefeuilles in het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Vanuit die positie speelt hij ook een grote rol in de handelsonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. Die zijn voor buurland Ierland van cruciaal belang.