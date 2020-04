Von der Leyen biedt Italië excuses van Europa aan over aanpak coronacrisis ttr

16 april 2020

15u48

Bron: belga 1 Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Italië excuses aangeboden omdat Europa te laat reageerde toen Italië in februari als eerste lidstaat geconfronteerd werd met de verspreiding van het coronavirus.

"Ja, het is waar dat niemand hier echt op voorbereid was. Het is ook waar dat velen te laat waren toen Italië helemaal in het begin een helpende hand nodig had. En ja, het is terecht dat Europa als geheel hiervoor zijn oprechte verontschuldigingen aanbiedt", zei von der Leyen tijdens een bijzondere zitting in het Europees Parlement.

"Maar het is ook waar dat het niet lang duurde voordat iedereen besefte dat we elkaar moeten beschermen om onszelf te beschermen", voegde von der Leyen toe. Zo zijn Roemeense artsen aan de slag in Italië, en mag het land ook patiënten overbrengen naar Duitsland en ontvangt het ademhalingsmaskers uit Denemarken. "De waarheid is dat Europa nu het kloppende hart van de wereld is geworden op het gebied van solidariteit", aldus de Commissievoorzitter.

De excuses zijn goed onthaald in Italië. "Deze woorden zijn een belangrijke daad. Dit is goed voor Europa en onze gemeenschap", reageerde minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio op sociale media. Hij greep de gelegenheid aan om opnieuw meer Europese solidariteit te bepleiten, ook op financieel vlak. "Eén van de belangrijkste onderhandelingen uit onze geschiedenis is begonnen. Door Italië te verdedigen, verdedigen wij ook de EU", verwees Di Maio naar het debat over de gemeenschappelijke uitgifte van schuldpapier op Europees niveau.

