Volwassen vrouw verkleedt zich als tienerjongen en lokt zo minderjarige meisjes in de val

10 januari 2020

17u54

Bron: The Guardian 0 Een Britse vrouw heeft zich lange tijd als tienerjongen verkleed om zo minderjarige meisjes te kunnen aanranden. Gemma Watts (21) lokte op die manier zeker zeven slachtoffers in de val, maar gevreesd wordt dat die teller nog kan oplopen tot vijftig. De bedriegster heeft nu een celstraf van acht jaar gekregen.

Watts reisde met de trein het land rond om jonge meisjes tussen 13 en 16 jaar te ontmoeten. Haar lange haren bond ze dan samen in een knotje. Doe er nog een baseballpet, een hoodie en een wijde joggingbroek bij en haar alter ego Jake Waton was geboren. De slachtoffers dachten stuk voor stuk dat ze een relatie hadden met een hippe kerel van hun eigen leeftijd.

Het eerste contact legde Watts vaak door de Snapchat- en Instagramprofielen van haar prooien te liken. Daarna begon ze berichtjes te sturen en sprak ze hen ook -met mannenstem- aan de telefoon. Haar vermomming was zo geslaagd dat ze zelfs de ouders van de meisjes om de tuin wist te leiden.

Watts liet dan ook niets aan het toeval over. Soms stak ze een sok in haar broek om te doen uitschijnen dat ze een penis had. En als er dan toch eens een opmerking over haar gewelfde borstkas kwam, antwoordde ze dat ze ‘mannenborsten’ had. Een spijtig gevolg van haar gewichtsverlies, want vroeger was ze zogezegd dik.

Zelfverminking

“Hier is heel wat planning bij te pas gekomen”, oordeelde rechter Susan Evans. “Op sommige momenten gedroeg je je als een roofdier. Je koos er met opzet kwetsbare meisjes uit. Sommigen waren eerder al gepest en hadden een laag zelfbeeld.”

Evans hield rekening met het feit dat Watts een laag IQ heeft en zelf in de knoop zit met haar seksualiteit. Daarnaast beschikte ze nog over een blanco strafregister. “Maar anderzijds bleef het misbruik voortduren”, vond Evans. “Sommige slachtoffers hebben er zware psychologische problemen aan overgehouden.” Dat uitte zich onder meer in vertrouwenskwesties, maar hier en daar was er ook sprake van zelfverminking en zelfmoordplannen.

“Ze zit in mijn hoofd”

“Ze zit in mijn hoofd”, verwoordde een van de meisjes het. “Afschuwelijk wat ze met me gedaan heeft.” Een ander slachtoffer gaf aan dat ze door Watts van school moeten veranderen is. “Anders zou ze mij kunnen terugvinden.”

“Voor sommige meisjes was het hun eerste relatie. Natuurlijk heeft zo’n nachtmerrie dan impact op je verdere leven”, aldus politiechef Phillipa Kenwright. “We hebben officieel weet van zeven slachtoffers, maar er zullen er zeker nog meer zijn. Tussen de twintig en de vijftig, schat ik zelfs.”