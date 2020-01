Volledige Russische regering neemt ontslag

15 januari 2020

Bron: ANP/RTR/TASS/BLOOMBERG 0 De Russische premier Dmitri Medvedev heeft het aftreden van zijn regering aangekondigd. President Vladimir Poetin zal een nieuwe regering samenstellen, zo verklaarde de eerste minister.

Medvedev maakte meteen zijn nieuwe baan bekend. Hij wordt tweede man van de Russische nationale veiligheidsraad. Poetin verklaarde dat de huidige regering aan zal blijven tot er een nieuwe is samengesteld.

Medvedev vormt al jaren een regerend duo met Poetin. Tussen 2008 en 2012 was hij president met Poetin als premier. In 2012 wisselden de twee elkaar af en werd Medvedev premier onder president Poetin.

Poetin had vandaag nog het Russische parlement toegesproken en daar een aantal grondwetshervormingen voorgesteld. Poetin zei volgens het nieuwsagentschap Interfax dat de regering er niet in geslaagd is al haar taken te vervullen.