Volledige Russische regering neemt ontslag, president Poetin zal zelf nieuwe samenstellen

AW/JV

15 januari 2020

14u48

Bron: ANP/RTR/TASS/BLOOMBERG 28 De Russische premier Dmitri Medvedev heeft het aftreden van zijn regering aangekondigd. President Vladimir Poetin zal een nieuwe regering samenstellen, zo verklaarde de eerste minister.

Medvedev maakte meteen zijn nieuwe baan bekend. Hij wordt tweede man van de Russische nationale veiligheidsraad. Poetin verklaarde dat de huidige regering aan zal blijven tot er een nieuwe is samengesteld. De Russische premier vormt al jaren een regerend duo met Poetin. Tussen 2008 en 2012 was hij president met Poetin als premier. In 2012 wisselden de twee elkaar af en werd Medvedev premier onder president Poetin.

Poetin had vandaag nog het Russische parlement toegesproken en daar een aantal grondwetshervormingen voorgesteld. Poetin zei volgens het nieuwsagentschap Interfax dat de regering er niet in geslaagd is al haar taken te vervullen.

De Russische president Vladimir Poetin wou een referendum organiseren over hervormingen aan de Russische grondwet. Daarmee wou hij het parlement de macht geven om de Russische premier te kiezen, maar tegelijk het “sterke presidentiële systeem” van Rusland behouden.

“Ik vind het noodzakelijk om het geheel van de voorgestelde herzieningen van de Grondwet voor te leggen aan de stem van de burgers van het land”, aldus Poetin in zijn jaarlijkse toespraak voor de leden van het Russische parlement en de politieke elite. Hij gaf wel geen duidelijke timing mee, maar Medvedev kondigde even later al het ontslag van zijn volledige regering aan.

De voornaamste aangekondigde maatregel van Poetin moet de rol van het parlement versterken in de vorming van een regering. Dat parlement zal dan de premier kiezen. De president zal verplicht zijn die te benoemen.

Volgens Poetin gaat het om een grote verandering waarvoor Rusland nu volgens hem rijp genoeg is. De twee kamers in het parlement zijn vandaag de dag gedomineerd door de Poetin-gezinde krachten en kanten zich nooit tegen de wensen van het Kremlin.

“Rusland moet een sterke presidentiële republiek blijven. Daarom zal de president natuurlijk het recht behouden om de missies en de prioriteiten van de regering vast te leggen”, zei hij. De president zal zo elk regeringslid kunnen ontslaan, de leiders van alle veiligheidsstructuren benomen en de voorzitters van het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof de laan kunnen uitsturen.

“Wij, als regering van de Russische Federatie, moeten aan de president van ons land de middelen geven om alle noodzakelijke maatregelen te treffen”, zei Medvedev vandaag. “Het is daarvoor dat de regering in haar geheel haar ontslag geeft”, aldus nog de premier volgens de Russische persagentschappen.

Einde van ambtstermijn

In 2024 eindigt de huidige presidentiële termijn van Poetin en de grondwet eist dat hij dan vertrekt.

Critici beschuldigen Poetin er al langer van dat hij van plan is om in een bepaalde hoedanigheid aan te blijven, om macht te kunnen blijven uitoefenen. Hij blijft populair bij veel Russen, die hem zien als een bron van stabiliteit, hoewel anderen klagen dat hij te lang aan de macht is geweest.

